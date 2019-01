Die Daimler Truck-Sparte hat das Jahr 2018 besser abgeschlossen als erwartet. Das Unternehmen konnte nach ersten Zahlen 500.000 LKWs absetzen und diese Zahl um rund 30.000 LKWs steigern. Somit konnte Daimler Trucks die besten Absatzzahlen seit 10 Jahren präsentieren. Am meisten scheint der Markt in Nordamerika, Asien und Lateinamerika zu wachsen. Genauere Details will Daimler am 6. Februar präsentieren. Zu dem erhofft sich Daimler weitere Impulse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...