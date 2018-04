Opel-Chef Lohscheller spricht von ersten Erfolgen bei der Sanierung. Dennoch wurden im ersten Quartal 25.000 Autos weniger als im Vorjahr verkauft.

Der defizitäre Autobauer Opel verbucht einem Magazinbericht zufolge erste Sanierungserfolge. Die "Erträge werden deutlich besser", zitierte die "WirtschaftsWoche" am Donnerstag Aussagen von Vorstandschef Michael Lohscheller bei einer Mitarbeiterversammlung am Vortag in Rüsselsheim.

Ein Insider bestätigte dies der Nachrichtenagentur Reuters. Dem Magazin zufolge lief das erste ...

