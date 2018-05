Opel-Chef Michael Lohscheller hat sich erfreut über die Einigung mit der IG Metall auf ein Sanierungskonzept für den Autobauer geäußert. "Ich habe mein Wort gehalten. Es gibt bei Opel keine betriebsbedingten Kündigungen, keine Standortschließungen", sagte Lohscheller der "Bild" (Donnerstagsausgabe).

"Stattdessen machen wir die Werke fit für die Zukunft und investieren massiv in die deutschen Standorte." Ganz besonders freue er sich für den Standort Eisenach. "Dort werden wir künftig exklusiv den kompakten Grandland X bauen, der bisher in Frankreich vom Band läuft. Außerdem werden wir in Eisenach unseren ersten Plug-in-Hybrid produzieren", so Lohscheller.

Mit Elektromobilität sichere man die Zukunft des Standortes. Das sei eine "gute Nachricht für Deutschland und vor allem für Eisenach". Den Mitarbeiter-Abbau werde man in den kommenden Tagen abgeschlossen haben und dann werde Ruhe für die nächsten Jahre sein.

"Wir können jetzt wirklich ein neues Kapitel öffnen und uns auf die Kunden konzentrieren", sagte der Opel-Chef.