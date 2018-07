Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Montagmittag weiter im Minus, hat sich jedoch von den deutlicheren Abgaben im frühen Handel etwas erholt. Der SMI bewegt sich zum Wochenauftakt jedoch klar unter der Marke von 8'800 Punkten. Insbesondere die schwachen UBS-Aktien nach Quartalszahlen sorgen für Druck. Zudem würden die Investoren weiterhin mit Skepsis auf die Spannungen zwischen China und den USA im Handelsstreit schauen, sagten Händler. Für Stimmungsdämpfer würden zudem die abrupten Schwankungen bei den Rohstoffpreisen und Währungen sorgen.

Der erstarkende Protektionismus war auch eines der beherrschenden Themen an der Frühjahrstagung des Internationale Währungsfonds (IWF) in Washington am Wochenende. Neben den Gefahren durch eine Einschränkung des freien Handels stand dabei die weiter wachsende Schuldenlast vieler Volkswirtschaften im Zentrum. Am Morgen wiesen die Einkaufmanagerindizes aus Europa auf eine stabilisierte Unternehmensstimmung hin. Am Nachmittag folgen aus den USA der Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste sowie Daten zum Immobilienmarkt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 8'769,81 Punkten (Tagestief: 8'736). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert ...

