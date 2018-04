Die legendäre Popband ABBA hat neue Songs angekündigt. "We all four felt that, after some 35 years, it could be fun to join forces again an go into the recording studio. So we did", hieß es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung.

"It was like time had stood still and that we only had been away on a short holiday", hieß es weiter. Es seien zwei neue Stücke entstanden, von denen einer "I Still Have Faith In You" heißt und im Dezember veröffentlicht werden solle. Die Band, bestehend aus Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus, Jahrgänge 1945 bis 1950, war 1972 gegründet worden und hatte sich zehn Jahre später aufgelöst.

Zu den bekanntesten Liedern zählen Stücke wie "Mamma Mia", "Dancing Queen" oder "The Winner Takes It All".