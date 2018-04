Zum Auftakt des 32. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim gegen Hannover mit 3:1 gewonnen. Die Baden-Württemberger kämpfen sich damit vorerst zurück auf einen Champions-League-Platz und sind jetzt auf Rang vier.

Hannover bleibt auf Rang 16. Hoffenheims Andrej Kramaric brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, Kenan Karaman konnte allerdings nur acht Minuten später ausgleichen. Das wollte Kramaric offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen, in der 50. und 86. Minute traf er erneut und schoss die Hoffenheimer damit zum Sieg.