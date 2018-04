In der Samstagabendpartie des 32. Spieltags hat Stuttgart in Leverkusen mit 1:0 gewonnen. Die meiste Zeit hatte Bayer eigentlich nach vorne gespielt, Stuttgart hatte nur in der 67. Minute eine richtig gute Chance und Christian Gentner verwandelte sie zum Siegtreffer.

Mit der Niederlage bleibt Leverkusen auf Platz fünf und damit einen Punkt von der Champions League entfernt. Stuttgart dagegen - vor Kurzem noch ein Wackelkandidat betreffend Klassenerhalt - rückt auf Rang acht vor und ist nur noch zwei Punkte von der Europa-League-Qualifikation entfernt.