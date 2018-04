Die in den USA heiß diskutierte Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint scheint jetzt schneller über die Bühne zu gehen als zuerst erwartet. Was anfangs nur ein Gerücht war, scheint jetzt Wirklichkeit zu werden. Sogar schon Ende nächster Woche sollen Ergebnisse der Fusionsverhandlungen veröffentlich werden. Gut für die Deutsche Telekom ist, dass T-Mobile US einen deutlich höheren Wert aufweist als Sprint. Im Details heißt das, T-Mobile US hat einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...