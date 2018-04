Die Isra Vision ist ein Anbieter von Automatisierungslösungen für industrielle Bildverarbeitung und Machine Vision. Das Unternehmen aus Darmstadt hat wohl den nächsten Großauftrag an Land gezogen. Ein führender asiatischer Hersteller hat einen Großauftrag für die 3D-Inspektion von Smartphone-Gehäusen bei Isra Vision in Auftrag gegeben. Das Gesamtvolumen des Auftrags scheint bei knapp 4 Millionen Euro zu liegen.Die Aktie scheint es am Freitag sofort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...