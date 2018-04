Die 4 SC AG legte am Donnerstag keine Details für Umsatz oder Gewinne vor. Dennoch wurde in der Quartalsmitteilung deutlich, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist für die nächsten Jahre. Ende März liegt die Liquidität des Unternehmens aus Martinsried bei 35,9 Millionen Euro. Alleine in den ersten drei Monaten wurden 5,4 Millionen Euro an Barmitteln verbraucht. Durch die strategische Neuausrichtung in 2017 fühlt sich das Unternehmen gut gerüstet, ...

