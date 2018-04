Beim Londoner internationalen Schiedsgericht hat der chinesische Photovoltaik-Hersteller einen Antrag eingereicht. Er will eine Schlichtung bezüglich der geforderten Zahlungen in Höhe von 897,5 Millionen US-Dollar erreichen.Die Yingli Green Energy Holding Company Limited hat einen Antrag auf Schlichtung beim Londoner internationalen Schiedsgericht (LCIA) eingereicht. Es gehe um Forderungen aus langfristigen Lieferverträgen von mindestens 897,5 Millionen US-Dollar, wie das chinesische Photovoltaik-Unternehmen bereits am Freitag mitteilte. Grund sei, dass Yingli den in den Verträgen vorgesehenen ...

