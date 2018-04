Frankfurt - Der Euro ist am Montag unter 1,21 US-Dollar gefallen. Am Mittag notiert die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,2095 US-Dollar, nachdem der Kurs am Morgen zeitweise noch bei 1,2139 Dollar gelegen hat.

Gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro ebenfalls nach und notiert am Mittag bei 1,1968, nachdem sich der Kurs am Morgen noch nahe bei 1,20 Franken bewegt hatte. Der Dollar geht derweil wenig verändert bei 0,9894 Franken um.

Schwache Einzelhandelsumsätze aus Deutschland belasteten den Euro ein wenig. Im März sind die Umsätze im Monatsvergleich preisbereinigt um 0,6 Prozent gesunken. Es war der vierte Rückgang in Folge. Analysten hatten hingegen einen Anstieg erwartet.

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Daten zur Geldmenge und Kreditvergabe fielen uneinheitlich aus. Das Wachstum der Geldmenge ging im ...

