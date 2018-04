Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) gingen die Volumen in der vergangenen Handelswoche deutlich zurück. Der ZKB KMU-Index schloss die Woche auf 1'404,06 Punkten (0,1 Prozent). Im Fokus standen die Tourismus-Aktien.

Insgesamt wurden 1,07 Millionen Franken umgesetzt, was gegenüber der Vorwoche einem Rückgang von rund 45 Prozent entspricht. Die Anzahl der Abschlüsse verringerte sich auf 108 von 112. Die höchsten Volumina generierten dabei die Aktien der NZZ mit 172'600 Franken in 16 Transaktionen. Über die Marke von 100'000 Franken schafften es zudem die Acrevis-Aktien, der Partizipationsschein von Weleda sowie die WWZ-Titel.

Am deutlichsten zulegen konnten in der vergangenen Woche die Aktien der Rigi Bahnen mit einem Plus von 21,3 Prozent. Damit konnten sich die Titel ohne Neuigkeiten vom Abgabedruck der Vorwoche wieder erholen. Ebenfalls deutlich im Plus schlossen die Titel der Arosa Bergbahnen (+5,3 Prozent), die in der vergangenen Woche erste Angaben zum Geschäftsjahr 2018/19 machten. Auch die Lenzerheide Bergbahnen profitierten von den Neuigkeiten und gehörten mit einem Plus von 0,9 Prozent zu den Wochengewinnern.

Nach wie vor gesucht waren die Papiere von Thurella (+1,8 Prozent). Letzte Woche hat der Lebensmittelproduzent Orior das Zwischenergebnis für das Übernahmeangebot am Naturgetränke-Spezialist publiziert. Demnach hält Orior insgesamt 88,93 Prozent aller Namenaktien von Thurella. Ab kommenden Mittwoch werden neu die Aktien der Thurella Immobilien AG auf eKMUX gehandelt, schreibt die ZKB. Im Gegenzug werden die Thurella-Aktien von der Plattform genommen.

Welinvest (3,9 Prozent) und Acrevis (2,9 Prozent) sowie Holdigaz (2,4 Prozent) und WWZ (1,0 Prozent) gehörten dabei zu grössten Verlierer. Wer sagt das? Am deutlichsten gaben mit einem Minus von 10,8 Prozent die Aktien der Schilthornbahnen nach.

Verschiedene Unternehmen legten in der vergangenen Woche Zahlen vor. Der Messebetreiber Bernexpo erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 58,1 Millionen, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht. Der Konzerngewinn reduzierte sich aber auf 2,9 Millionen von 3,1 Millionen im Vorjahr.

Bei der Zürichsee Fähre Horgen-Meilen waren die Frequenzen im vergangenen Jahr wenig verändert. Der Umsatz stieg um 0,3 Prozent auf 10,1 Millionen Franken und unter dem Strich verblieb ein um 0,9 Prozent höherer Jahresgewinn von 0,63 Millionen Franken. Ausserdem teilte der Büroartikel-Hersteller Biella im Rahmen der Generalversammlung mit, dass der Umsatz im ersten Quartal 2018 trotz einer schwierigen Marktlage "knapp im Plan" liege.

Neuigkeiten gab es in der Berichtsperiode aus dem Mediensektor. So wurde bekannt, dass das Aargauer Medienunternehmen AZ Medien die Radiosender Radio Argovia, Radio 24 und Virgin Radio Switzerland rückwirkend auf den 1. Januar 2018 übernimmt. Über vertragliche Inhalte sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte die Mediengruppe mit.

Die Rheintal Medien wiesen für das vergangene Geschäftsjahr deutlich tiefere Gewinnzahlen aus. Im Stammhaus, das die beiden Tageszeitungen sowie mehrere Liegenschaften umfasst, resultierte ein um 7 Prozent tieferer Jahresgewinn von 2,7 Millionen Franken.

