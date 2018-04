Das chinesische Photovoltaik-Hersteller hat sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr 2017 seine Umsätze und Lieferungen teilweise um über die Hälfte gesteigert. Die Profite gingen dabei allerdings zurück. JA Solar-CEO Baofang Jin erklärt das mit sinkenden Verkaufspreisen und höheren Materialkosten.Die JA Solar Holdings Co. Ltd. hat am Montag ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Demnach sind im vergangenen Jahr die Umsätze zwar deutlich gestiegen, verdient hat das chinesische Photovoltaik-Unternehmen daran aber weniger als noch 2016. So ...

