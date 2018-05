Trotz des Pullbacks im Stundenchart hat der USD/JPY seine Aufwärtsbewegung in Richtung der 100-Wochen-Linie bei 109,48 fortgesetzt. Grund dafür ist die Erwartung der Marktteilnehmer an eine aggressivere geldpolitische Gangart der US-Notenbank Fed. Zuletzt notierte der USD/JPY auf 109,18 und damit 0,11 Prozent im Plus, nachdem er ein Tageshoch bei ...

