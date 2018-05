Der deutsche Energiekonzern E.ON hat erfolgreich die erste Instanz beim Verkauf seiner Uniper-Anteile an Fortum über die Bühne gebracht. E.ON hat Fortum für 3,8 Milliarden Euro sein Uniper-Paket von insgesamt 47 Prozent verkauft. Fortum ist ein finnischer Energiekonzern der vor Allem ein Ausbau seines Netzes in Russland anstrebt. Das russische Amt, welches über ausländische Investitionen wacht, gab am Wochenende seine Zustimmung für den Milliarden-Deal. ...

