Der Gewinn von bet-at-home wurde im Jahr 2017 von verschiedenen Faktoren nach unten gedrückt. Die Dividende könnte so von 7,50 Euro auf 5,04 Euro sinken! Der Gewinn scheint im Jahr 2017 zurückgegangen zu sein und dafür verantwortlich ist unter anderem die Situation in Polen. Doch hier ist in naher Zukunft keine Lösung in Sicht, denn dieses Anliegen wird wohl vor den Europäischen Gerichtshof gehen. Der Staat blockiert nämlich in Polen den Zugang zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...