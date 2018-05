Der AUD/USD gab seine anfänglichen Erholungsgewinne ab und so befindet er sich nun am unteren Ende seiner Tagesrange, im Bereich des Jahrestiefs von 0,7525. Das Paar konnte sein Tageshoch bei 0,7546 bilden, da die RBA Geldpolitik wie erwartet unverändert blieb und somit die Zinssätze dem 19. Monat in Folge auf dem Rekordtief blieben. Die zunehmende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...