Die Mitglieder des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW) haben 2017 gut 7,8 Milliarden Quadratmeter Wellpappe abgesetzt und konnten damit im achten Jahr in Folge ihren Absatz steigern. Das Plus beträgt in arbeitstäglich bereinigter Berechnung 4,3 Prozent. In absoluten Zahlen gemessen haben die VDW-Mitglieder 230 Millionen Quadratmeter Wellpappe mehr als im Vorjahr verkauft....

