Schon zum dritten Mal in Folge verzeichnen die Kanadier ein äußerst positives Quartalswachstum. Der Umsatz der Biotechnologiefirma Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS) betrug zum Endes des Geschäftsjahres am 31. Dezember 2017 insgesamt 1.139.424 CAD, was einem Anstieg von 62 % im Vergleich zum Jahresumsatz 2016 entspricht. Dabei war das vierte Quartal 2017 mit 368.682 CAD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...