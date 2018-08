Hinwil - Die Belimo-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2018 sowohl den Umsatz als auch den Gewinn unerwartet deutlich gesteigert. So liegen alle Zuwachsraten klar im zweistelligen Bereich. Für den weiteren Jahresverlauf zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, geht aber davon aus, dass sich das Wachstumstempo leicht verlangsamen wird.

Der Umsatz legte um 12,7 Prozent auf 325,1 Millionen Franken zu, entsprechend einem währungsbereinigten Plus von 10,8 Prozent. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT zog gegenüber dem Vorjahr um gut 21 Prozent auf 59,5 Millionen Franken an und die entsprechende Marge um 130 Basispunkte auf 18,3 Prozent. Der Reingewinn verbesserte sich um gut 24 Prozent auf 47,6 Millionen, wie der Hersteller von Antriebslösungen im Bereich Heizung, Lüftung, Klima (HLK) am Montag mitteilte.

Damit hat das Unternehmen die Prognosen der Analysten auf Umsatzebene um rund 3 Prozent und auf Gewinnstufe um über 10 Prozent übertroffen.

Die ...

