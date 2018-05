Der Entsorger Suez Süd GmbH verkauft seine Anlage für Kunststoffrecycling im rheinland-pfälzischen Grünstadt zum 1. Mai 2018 an die Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG aus Hofheim am Taunus. Beide Unternehmen versprechen sich von dem Gesellschafterwechsel eine bessere Auslastung der Anlage. Meinhardt übernimmt alle Beschäftigte in Grünstadt. Als neuer Betreiber der Anlage, die Reststoffe aus der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...