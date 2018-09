Mit einer innovativen Anlage zum Recycling von siliziumbasierten Photovoltaik-Modulen will Suez über 90 Prozent aller enthaltenen Materialien zurückgewinnen.Als weltweit einzigartig beschreibt Suez seine Anlage zum Recycling siliziumbasierter Photovoltaik-Module, die das Entsorgungsunternehmen jetzt in Knittlingen in Baden-Württemberg in Betrieb genommen hat. Die neue Anlage sei so konzipiert, dass sie mehr als 90 Prozent aller in den Modulen enthaltenen Materialien zurückgewinnen könne. Suez zufolge werden im bisherigen Recyclingprozess lediglich das Glas, das Aluminium aus den Rahmen und das ...

