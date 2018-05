Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck. Nach der Pause zum 1. Mai rutschte der Leitindex SMI zunächst ab, rückte kurze Zeit später aber in die Gewinnzone vor und pendelt seither um die Nulllinie. Die Zurückhaltung der Anleger sei auf den anstehenden US-Zinsentscheid zurückzuführen, heisst es am Markt. Fed-Chef Jerome Powell wird die US-Geldpolitik nach Europaschluss erklären.

Erste Daten zum US-Arbeitsmarkt beeinflussten den Handel mit Dividendenpapieren derweil kaum. Die vom US-Arbeitsmarktdienstleisters ADP erhobenen Zahlen zur Beschäftigung im Privatsektor haben sich im April besser als erwartet entwickelt, aber der Stellenaufbau im März wurde nach unten revidiert. Alles in allem bleibe die Lage am Arbeitsmarkt robust, heisst es. Der ADP-Bericht gilt als Richtschnur für den am Freitag anstehenden Jobs Report ...

