New York - Die Wall Street hat am Mittwoch moderat positiv auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) reagiert. Während die Standardwerte ins Plus drehten, bauten Technologieaktien ihre Gewinne etwas aus. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet nicht verändert. Die "Fed Funds Rate" liegt nach wie vor in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent.

Der Dow Jones Industrial rückte um 0,23 Prozent auf 24 154,41 Punkte vor. Am Dienstag war der US-Leitindex zeitweise um bis zu knapp anderthalb Prozent abgerutscht, hatte dann aber nur mit einem moderaten Minus geschlossen. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,13 Prozent auf 2658,34 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 6710,27 Punkte.

Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sprach von einer Entscheidung der Fed "ganz nach dem Geschmack der Anleger". Die Notenbank bleibe auf ihrem aktuellen Kurs. Von einer Beschleunigung sei aktuell keine Rede.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Apple dank überzeugender Resultate um fast 5 Prozent an und waren damit der klare Favorit im ...

