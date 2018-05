Die E.ON Aktie befindet sich aktuell in einem stark ausgeprägten Aufwärtstrend, der gerne noch länger anhalten kann. Dies scheint auch wahrscheinlich, wenn man auf die bald anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns blickt. Am 8. Mai wird E.ON die Zahlen für das erste Quartal 2018 vorlegen und einen Tag später findet die Hauptversammlung statt. Es wird mit einem Plus von 34 Prozent beim Gewinn gerechnet. Heißt also E.ON könnte ein Ergebnis von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...