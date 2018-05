Adidas wird am 03.05. die Zahlen für das erste Quartal melden. Bei den Jahreszahlen hatte der Sportartikelhersteller am 14. März die Anleger verzückt, was nicht nur durch das Ergebnis zustande kam, sondern auch durch die Dividende und ein Aktienrückkaufprogram in Höhe von 3 Mrd. Euro bis Mai 2021. Der Kurs sprang von 169,00 Euro auf über 190,00 Euro und danach begann sogar noch ein Aufwärtstrend, der die Aktie bis auf 213,70 Euro brachte. Zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...