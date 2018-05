Die Pfeiffer Vacuum Technology AG ist ein deutscher Maschinenbauer, der international im Bereich der Vakuumpumpensysteme und Vakuumpumpenkomponenten tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im hessischen Aßlar. Im ersten Quartal 2018 konnte das Unternehmen seinen Umsatz von 136,9 Millionen Euro in 2017 auf 170,4 Millionen Euro in 2018 steigern. Der operative Quartalsgewinn stieg um 6,4 Millionen Euro auf 27,5 Millionen Euro an. Auch der Auftragseingang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...