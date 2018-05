Luzern - Die in der Farbmetrik tätige Datacolor-Gruppe hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 zwar mehr umgesetzt, aber deutlich weniger verdient. Grund dafür ist ein Grossauftrag, der zwar die Verkäufe nach oben trieb, aber weniger profitabel war als das bisherige Geschäft.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres nahm der Umsatz um 17,4 Prozent auf 41,0 Millionen Dollar zu, wie Datacolor am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Grund für die deutliche Steigerung sei ein Auftrag einer bedeutenden Handelskette in Nordamerika für ein komplettes Soft- und Hardwaresystem. Die Bestellung beeinhalte die Installation kompletter Farbmanagementsysteme in über 4'000 Filialen. Dies sei der grösste Auftrag, den Datacolor je in seiner Geschichte erhalten habe.

Tieferer Betriebsgewinn

Der Betriebsgewinn (EBIT) sank indes von 3,4 Millionen auf 3,1 Millionen Dollar. Zum einen laufe ein Eintauschprogramm für höhermargige High-End-Instrumente aus. Zum anderen habe der Grossauftrag aufgrund eines grossen Hardware-Anteils eine deutlich tiefere Bruttomarge als das übrige Produktportfolio ...

