Tilmann Galler (J. P. Morgan AM): Schmerzlicher Abschied vom "Besser-gehtu2018s-nicht-Szenario"

Höhepunkt des weltweiten Wachstums könnte erreicht sein, aber Gewinne in Risikoanlagen sind weiterhin möglich

US-Notenbank bleibt auf Kurs schrittweiser Leitzinserhöhungen

Guide to the Markets für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht

Frankfurt, 3. Mai 2018 - Die Experten von J.P. Morgan Asset Management werfen bei ihrem Kapitalmarktausblick für das zweite Quartal 2018 einige Fragen auf, die die globalen Märkte seit einigen Wochen umtreiben: "Kann die europäische und die globale Wirtschaft ihr positives Momentum halten? Wie groß sind die Risiken von Inflation und restriktiver Geldpolitik? Wie gefährlich ist ein Handelskonflikt? Und sind Aktienrisiken aus absoluter und relativer Sicht immer noch attraktiv - oder ist es an der Zeit, sich aus dem Risiko zu verabschieden?"

"Nach einem ruhigen Jahr waren die letzten Wochen etwas turbulenter, aber diese Volatilität sollte nicht nur auf eine Verschlechterung der Wirtschaftsdaten zurückgeführt werden", betont Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt. Doch während die globale Wirtschaft in 2018 weiterhin relativ stark wachsen wird, dürfte seiner Meinung nach das Wachstumstempo - insbesondere in der Eurozone und China - seinen Höhepunkt vorerst erreicht haben. "Die Verunsicherung über den weiteren Wachstumspfad dürfte zu mehr Volatilität beitragen, Aktienmärkte sind jedoch in der Lage, dies zu bewältigen, solange es nicht zu einer Rezession kommt."

Die Aussichten für das globale Wachstum im weiteren Jahresverlauf zeigen sich laut dem Experten weiterhin positiv: Verbraucher- und Geschäftsvertrauen sind sowohl in den USA als auch in Europa nur leicht abgeschwächt und die Arbeitsmärkte zeigen sich robust. Eine Rezession in diesem Jahr bleibt in Abwesenheit eines externen Schocks weiterhin unwahrscheinlich. Dennoch haben die Aktienmärkte in den letzten Wochen teils kräftig korrigiert.

Galler führt aus, dass die fiskalpolitischen Anreize in den USA das Potenzial haben, die Expansion ins Jahr 2019 zu tragen. Positiv sei insbesondere hervorzuheben, dass aufgrund der Steuersenkungen die Unternehmensinvestitionen nochmals anziehen - auch außerhalb des Energiesektors. Aufgrund der niedrigen Arbeitslosigkeit in den USA, Deutschland und Großbritannien zeigt sich der Kapitalmarkt allerdings nervös, ob für weiteres inflationsfreies Wachstum ausreichend Kapazitäten vorhanden sind. "Stoßen Volkswirtschaften an Kapazitätsgrenzen, kann Inflation auftreten und die Partystimmung kippen - wir sind jedoch nicht davon überzeugt, dass die aktuelle Inflationsentwicklung ausgeprägt genug ist, die Expansion und die Kapitalmärkte ins Wanken zu bringen", führt Galler aus. Vielmehr ist der Experte überzeugt, dass die US-Notenbank ihren Leitzins aufgrund des moderaten Inflationsanstieges in den USA weiter allmählich erhöhen wird. In der Eurozone und in Japan stellen dagegen zu niedrige Inflationsraten das dominierende Problem dar. "Die Europäische Zentralbank und die Bank von Japan sind immer noch bereit, durch expansive geldpolitische Maßnahmen die Inflation in Richtung Zielwert zu bewegen, woduch auf globaler Basis ein drastischer Renditeanstieg verhindert werden dürfte", unterstreicht Galler.

So bleibt im derzeitigen Umfeld der Gewinnausblick für Unternehmen positiv: Steuersenkungen dürften dem S&P 500 zu einem Gewinnwachstum von nahezu 20 Prozent für 2018 verhelfen. Mit ungefähr 8 Prozent ist das erwartete Gewinnwachstum für den MSCI Europa ex Großbritannien robust. "Wir erwarten nicht, dass höhere Renditen den Ausblick dämpfen. Die US-Notenbank nimmt ihren Fuß vom Gas, aber ist noch weit davon entfernt auf die Bremse zu treten", betont Galler und erläutert, dass Aktien in vergangenen Zyklen erst unter Druck gerieten, als die Renditen 2-jähriger US-Staatsanleihen oberhalb der 3-Prozent-Marke notierten.





Risiken im Blick behalten





Doch der Marktreagiert sensitiv auf Überhitzungsanzeichen, vor allem aus den USA. "Einanhaltender Inflationsanstieg und ein schnelleres Zinserhöhungstempo würden beihöherer Verschuldung negativ auf Unternehmen wirken", sagt Galler. Ein weiteresRisiko ist laut dem Experten der Handelsprotektionismus, wobei er auf dieVernunft aller Beteiligten setzt. "Unsere Kernannahme ist, dass die Situationnicht dramatisch eskaliert, da US-Verbraucher letztu00adendlich von u201abilligenu2018Importen profitieren." Auch steigende Rohu00adstoffpreise und die Verschuldung desUnternehmensu00adsektors sollten im Auge behalten werden.

Aufgrund dieserRisiken dürfte die Volatilität auch im zweiten Quartal 2018 hoch bleiben -allerdings bei einem zugrundeliegenden positiven Trend für Aktien. "Die Märkteerfahren zur Zeit einen schmerzlichen Abschied vom"Besser-gehtu2018s-nicht-Szenario". Trotz der wieder angestiegenen Volatilitätbleiben wir in unserer taktischen Asset Allocation aufgrund anhaltend positiverGewinnaussichten Aktien gegenüber Anleihen übergewichtet. Es gilt in Erinnerungzu behalten, dass Volatilität normal ist - vor allem in diesem Stadium desWirtschaftszyklus - und für aktive Manager auch immer mit Chancen verbundenist", so Gallers Fazit.

