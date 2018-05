Basel - Der Lifesciencekonzern Lonza meldet einen positiven Start ins Jahr 2018. Vor allem das ehemalige Capsugel-Geschäft erwies sich als Zugpferd. Lonza kündigte zudem eine Erweiterung der Biologika-Produktion in den USA sowie neue Kennzahlen an. Die Guidance 2018 wurde bestätigt.

Insbesondere mit den Geschäften im Healthcare Continuum sei Lonza positiv in das Jahr gestartet, teilte der Konzern am Freitag im Vorfeld seiner Generalversammlung mit. Healthcare Continuum bezeichnet den Bereich zwischen Pharma und vorbeugendem Gesundheitsschutz.

Vor allem die früheren Bereiche des Kapselherstellers Capsugel hätten die Erwartungen übertroffen, sagte Lonza-Chef Richard Ridinger an einer Telefonkonferenz. Angesichts des schwachen Starts im letzten Jahr wies er daraufhin, dass dies sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch auf Basis des laufenden Jahres gelte.

Das Unternehmen schreibt dabei von guten Fortschritten bei der geschäftlichen und funktionalen Integration. Lonza hatte die 5,5 Milliarden Dollar teure Übernahme des US-Unternehmens Mitte 2017 abgeschlossen.

Ausbau der Biologika-Produktion

Allgemein hätten sich die biologischen Bereiche von Lonza gut entwickelt, schreibt der Konzern. Die Kundenbasis für Biologika sei robust und Lonza gewinne neue Kunden, sagte Ridinger. Lonza will nun die Kapazitäten bei der Fermentation von Säugetierzellen ausbauen. Im Rahmen einer Modernisierung am Standort in Portsmouth im US-Bundesstaat New Hampshire würden die Anlagen im mittleren Massstab erweitert.

