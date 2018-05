Die Steinhoff International ist eine der meist diskutierten Aktien im Jahr 2018. Auch jetzt gibt es neue Gerüchte um ein Treffen mit Gläubigern. So soll sich die Spitze des Unternehmens am 18. Mai mit seinen Gläubigern in London treffen. Hier sollen weitere Vorgehensweisen im Hinblick auf die hohe Verschuldung des Konzerns besprochen werden. Ein weiteres Thema sind wohl erneute Verkäufe von Anteilen an anderen Unternehmen. Wie jüngst geschehen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...