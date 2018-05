Wenigstens einmal im Monat, will ich mich hier im freien Bereich auch zur Marktlage äussern. Erinnern wir uns: In -> Die Steigung hatte ich Ihnen Ende Januar die zunehmende Steigung im Leitindex S&P500 gezeigt, die dauerhaft so nicht durchzuhalten ist. Anfang Februar, nahe am Tiefpunkt der Februar-Korrektur, habe ich Ihnen in -> Der Weltuntergang hat begonnen - Achtung Sarkasmus klar gemacht: Genau genommen ist dieses Jahr sowieso eine echte Korrektur von 10-20% überfällig und vielleicht hat sie ...

