Zürich - digitalswitzerland «nextgeneration» verbindet sechs hochqualitative Bildungsinitiativen, welche Sommerlager mit einem einzigartigen Lernangebot in den Bereichen Robotik, Entrepreneurship, Gaming, Computational Thinking und Programmieren bieten. Die Summercamps finden in der gesamten Schweiz statt und richten sich an 6- bis 19-jährige Knaben und Mädchen. Die Kinder und Jugendlichen eignen sich auf spielerische Art und Weise digitale Kompetenzen und unternehmerisches Denken an und rüsten sich so für die Welt von morgen.

65 Prozent der Kinder, die jetzt in die Primarschule kommen, werden in Berufen und Funktionen arbeiten, welche es heute noch nicht gibt. Der Ausbildung für die Talente von morgen kommt eine zentrale Rolle zu. digitalswitzerland ermutigt deshalb Kinder und Jugendliche, an den «nextgeneration» Summercamps teilzunehmen. Die «nextgeneration» Initiative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...