Zürich - Eine Partnerschaft zwischen dem Rückversicherer Swiss Re und der japanischen Technologiegruppe Softbank scheint immer unwahrscheinlicher. Nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg vergangene Woche darüber berichtet hatte, dass die Gespräche dazu ins Stocken geraten seien, doppelt nun die "Financial Times" nach. Die Gespräche stünden kurz vor dem Abbruch, schreibt das Finanzblatt in der Ausgabe vom Montag mit Verweis auf Personen, die in den Prozess involviert sind. Sowohl bei Swiss Re als auch bei Softbank hält man sich dazu bedeckt.

Das Interesse der Japaner an Swiss Re habe laut der Quelle in den vergangenen Wochen spürbar abgenommen, schreibt die "FT" weiter. Zudem seien zuletzt auch die Spekulationen zum Umfang einer möglichen Beteiligung von Softbank an Swiss Re laufend nach unten revidiert worden.

Von einer möglichen Partnerschaft ist seit Februar die Rede, verbunden mit dem Wunsch ...

