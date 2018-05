Die 17 beteiligten Unternehmen wollen die Installation von Photovoltaik-, Windkraft- oder Biomasseanlagen stärker in den Fokus von Energieeinsparungen rücken. Auch der effiziente Erdgaseinsatz gehört zum Themenspektrum des Netzwerkes, das CO2-Einsparungen möglichst kostengünstig erreichen will.Gemeinsam mit 15 weiteren Unternehmen haben Baywa re und Bayerngas Energy in der vergangenen Woche das neue Energieeffizienznetzwerk 4E gegründet. Der Name steht dabei für "erneuerbare Energien und Energieeffizienz". Es gehe den Partnern darum, das gesamte Themenspektrum von Energieeinsparungen über effizienten ...

