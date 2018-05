Der USD/JPY notiert am Montag in einer engen Spanne zwischen 15 bis 20 Pips. Steigende US-Anleiherenditen gaben dem USD/JPY zum Wochenauftakt nur wenig Unterstützung. Trotz des moderaten Pullbacks hält sich das Paar im Plus. Die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen wie dem japanischen Yen ist rückläufig dank der sich erholenden Aktienmärkte. Morgen ...

