Zürich - Die Swiss Life hat im ersten Quartal 2018 mehr Prämien eingenommen als noch vor Jahresfrist. Und auch in Geschäftsteilen, in welchen den Kunden Gebühren verrechnet werden (Fee-Erträge), konnte der grösste Schweizer Lebensversicherer das Volumen deutlich ausweiten.

Die verbuchten Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltenen Einlagen stiegen in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 um 7 Prozent auf 6,99 Milliarden Franken an. In Lokalwährungen gerechnet wuchsen sie um 4 Prozent, wie die Swiss Life am Dienstag mitteilte. Mit den Angaben zum Prämienvolumen übertraf die Gruppe die Analystenvorgaben, die sich im Bereich von 6,6 bis 6,8 Milliarden bewegten.

Die Swiss Life wuchs stark in Frankreich und im Segment International, wo vermögende Kunden zum Stamm zählen. Im Heimmarkt Schweiz legt die Gruppe den Fokus auf Kapitaleffizienz und trat ...

