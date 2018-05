Der Kölner IT-Dienstleister QSC scheint wieder zu wachsen. Die Zahlen, die am Montag veröffentlicht wurden, sprechen da für sich. Zwar scheint dies noch nicht die Trendwende zu sein, dennoch ist das Unternehmen positiv für die Zukunft gestimmt. Der Umsatz stieg um 5,4 Millionen Euro auf 94,1 Millionen Euro im ersten Quartal 2018 an. In der wichtigen Cloud Sparte wurde das Umsatzvolumen aus dem ersten Quartal 2017 mit 5,2 Millionen Euro deutlich verbessert. ...

