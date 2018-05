Gilead hatte im Januar ein Jahreshoch bei 88,80 USD markiert und danach gab es zunächst einen Absturz in den Bereich um 73,00 Dollar. Am 01.Mai knallte die Aktie dann noch einmal auf 64,455 USD nach unten. Gilead hatte die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt, denn der Konzern musste im Vergleich zum Vorjahr einen starken Umsatzverlust melden. Der Bereich der Hepatitis C - Mittel hatte geschwächelt und hat von etwa 2,58 Mrd. USD auf 1,05 Mrd. ...

