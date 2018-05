Am 14. Mai sollen die Zahlen für das 1. Quartal 2018 kommen und wenn die Prognose bestätigt wird, müsste es eine sehr starke Trading-Chance geben. Schauen Sie mal, wie die Prognose des Unternehmens im Originaltext von der Website aussieht:"Im Geschäftsjahr 2018 plant Aumann den Umsatz auf mehr als 300 Mio. EUR zu steigern, was einem Wachstum von mindestens 42,6 % entspricht. In Anbetracht des anhaltend dynamischen Wachstums und der fortschreitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...