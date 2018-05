Nach mehreren Tests der Unterstützung bei 27,22 Euro im März schaffte Evonik den Absprung Anfang April und es gab eine kleine Seitwärtsphase im Bereich um 29,50 Euro. Der letzte Ausflug nach unten wurde am 25.04. bei 29,22 Euro abgefangen und im Moment steht die Aktie an der wichtigen 200-Tage-Linie, die eine neue Unterstützung werden könnte. Wenn die Zahlen für das 1. Quartal am 08.05. den Ansprüchen der Analysten gerecht werden, könnte diese Marke ...

