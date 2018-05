Zürich - Die Software AG wird von Gartner, Inc. im "Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management*" 2018 als "Leader" positioniert.

Die webMethods-Plattform für das API-Management der Software AG ermöglicht die Nutzung geschäftlich relevanter Backend-Funktionen und -Daten in neuen Internet- und Mobilgeräteanwendungen und dem Internet der Dinge (IoT). Damit spielt sie eine signifikante Rolle in der digitalen Transformation.

Lieutenant Colonel Seabrook, Head of Operations, Army Software House, zeigt sich begeistert: "Mit ihrem tiefgreifenden Verständnis unserer aktuellen Herausforderungen hat uns die Software AG von Anfang an beeindruckt. In nur drei Monaten haben wir eine Plattform erhalten, mit der wir jetzt Datensilos auflösen und Informationen schnell, wirksam und vor allem auch sicher teilen können. Wir haben jetzt definitiven, zuverlässigen Einblick in unsere Daten, was aus betrieblicher und organisatorischer Sicht von unschätzbarem Wert ist."

Die webMethods-Plattform für das API-Management der Software AG wurde auf der Basis von insgesamt 15 Kriterien mit 22 Produkten anderer Hersteller verglichen. Gartner sieht dies wie folgt: "Beim Full Life Cycle API Management geht es um Planung, Design, Implementierung, Test, Veröffentlichung, Betrieb, Nutzung, Pflege, Versionsverwaltung und Lebenszyklus-Management von APIs. Dazu gehört auch die Bereitstellung eines Portals für die Anbindung ...

