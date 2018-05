81 Prozent über Vorjahresniveau lag der Umsatz bei dem Photovoltaik-Anlagenbauer, wozu vor allem das Segment Solar beigetragen hat. Auch die bereinigten Ergebnisse konnte Manz weiter verbessern, aber noch nicht ganz ins Plus drehen.Die Manz AG hat in den ersten drei Monaten 2018 einen Umsatz von 86,1 Millionen Euro erzielt. Das sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Anstieg um 81 Prozent und das höchste Umsatzniveau in einem ersten Quartal seit Bestehen des Unternehmens, teilte der Photovoltaik-Anlagenbauer am Dienstag mit. Dabei sei ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ...

