Am 06.05. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit United Internet beschrieben und der Artikel hatte folgenden Titel: "United Internet: Haben sich die Investitionen in das Wachstum ausgezahlt?" In diesem Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: "Nach den Zahlen im März wurde die Aktie abgestraft, weil die Zahlen den Analysten nicht ganz gefallen haben. Das Unternehmen hatte kräftig in Rabatte und sonstige Marketingaktivitäten investiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...