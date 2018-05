Der Münchner Konzern ist überzeugt, den Ergebnisrückstand bei seinem Geschäft mit erneuerbaren Energien im Jahresverlauf wieder aufholen zu können. Derzeit befinden sich zahlreiche Photovoltaik- und Windkraftanlagen in der Realisierung, die im Jahresverlauf verkauft werden.Der Umsatz der Baywa AG lag im ersten Quartal 2018 mit 3,8 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Das Ergebnis von Steuern und Zinsen (EBIT) habe bei -41 Millionen Euro gelegen, nach einem Gewinn von 8,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, teilte der Münchner Konzern am Mittwoch mit. Die Gründe dafür sieht Baywa vor allem in ...

