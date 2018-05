Die Muttergesellschaft Paragon hatte einen Kurssprung bei der Veröffentlichung der Zahlen gezeigt. Bei Voltabox hielt sich der Kursgewinn bisher in Grenzen, obwohl das Unternehmen zu den Erfolgszahlen bei Paragon einen erheblichen Anteil hat. Paragon ist erst seit Oktober 2017 an der Börse und will in diesem Geschäftsjahr den Umsatz verdoppeln. Im ersten Quartal war es ein Plus von 22,6% und die Prognose wurde bestätigt. Unsere Trading-Idee mit Voltabox ...

