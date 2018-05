Das norwegische Unternehmen für Ernte- und Sortierlösungen (Collection & Sorting Solutions) berichtete, seine Einnahmen in dem ersten Quartal (Q1) 2018 beliefen sich auf 182,80 Millionen EUR (1.754 Millionen NOK), was eine Zunahme gegenüber den 163,00 Millionen EUR (1.564 Millionen NOK) in dem Q1 letztes Jahr ist und ein Wachstum von 12% darstellt. Die an die Währung...

Den vollständigen Artikel lesen ...