Am 17.04. konnten wir Vollzug melden und der Beitrag hatte den Titel: "Medigene: Treffer + 28%! Mehr können wir wirklich nicht für Sie tun!" Sie wissen ja: Trading-Chancen erkennen, den passenden Einstiegskurs finden und die Chance mit einem satten Hebel nutzen. Das ist unsere erfolgreiche Trading-Strategie! Nach dem gemeldeten Gewinn hatten wir in unserer Stellungnahme an die Abonnenten auf das Risiko von Gewinnmitnahmen aufmerksam gemacht und einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...