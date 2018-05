Am 29.04. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Rib Software hingewiesen. Der Titel des Beitrags lautete: "Rib Software: Gewinn kassieren und jede neue Trading-Chance nutzen!" Der Titel bezog sich auf den letzten Trade, bei dem diejenigen, die unserem Börsentipp gefolgt waren, am 18.04. einen Gewinn von 67% mitnehmen konnten und jetzt die Chance auf einen neuen Trade hatten. Den Treffer konnten wir schon am 30.04. mit folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...